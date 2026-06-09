Manisa’da medikal ürünler satan iş yerinde yangın! Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Manisa'da Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katındaki medikal ürünleri satan iş yerinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, plastik ağırlıklı medikal malzemelerin bulunduğu iş yerindeki yangına müdahale etti. Plastik ürünlerin yoğunluğu nedeniyle oluşan yoğun duman ekiplere zor anlar yaşatırken, apartman sakinleri panik içerisinde sokağa döküldü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, üst katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin içerideki duman tahliye çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör