Manisa’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

Gördes-Akhisar yolu üzerindeki Dağdere Mahallesi geçişinde Ahmet Ölmez'in kullandığı otomobil ile Hasan Enfal İlhan yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki sürücüsü Ahmet Ölmez ile yolcu Fethiye Celbiş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Otomobil sürücüsünün eşi Asiye Ölmez ile kızı Zeynep Ölmez ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gördes-Akhisar yolunda trafik, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.