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Giriş Tarihi: 11.10.2023 16:54 Son Güncelleme: 11.10.2023 16:55

Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

Gördes-Akhisar yolu üzerindeki Dağdere Mahallesi geçişinde Ahmet Ölmez'in kullandığı otomobil ile Hasan Enfal İlhan yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki sürücüsü Ahmet Ölmez ile yolcu Fethiye Celbiş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Otomobil sürücüsünün eşi Asiye Ölmez ile kızı Zeynep Ölmez ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gördes-Akhisar yolunda trafik, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

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Manisa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
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