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Giriş Tarihi: 15.2.2025 13:03 Son Güncelleme: 15.2.2025 13:19

Manisa’da otomobil park halindeki tankere çarptı: 2 ölü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol üstünde park halinde duran tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren otomobil sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, araçta yolcu olarak 24 yaşındaki Gizem Özmen’in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da otomobil park halindeki tankere çarptı: 2 ölü

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa Kırkağaç ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen otomobil, yaşadığı arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tankere arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, araçta bulunan ismi henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu konumunda bulunan Gizem Özmen (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Park halinde duran tankerin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Manisa’da otomobil park halindeki tankere çarptı: 2 ölü
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