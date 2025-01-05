Manisa’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

İbrahim Arlan'ın kullandığı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolunun Akçapınar Mahallesi geçişinde, iddiaya göre, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Arlan'a arkadan gelen bir otomobil de çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Arlan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İbrahim Arlan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.