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Giriş Tarihi: 15.8.2024 09:26

Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

5 GÖZALTI

Adresleri belirlenen 5 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerden P.E., A.Y. ve M.T. sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/YPG propagandası yapmak suçundan yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Silahlı terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslardan İ.H. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken gözaltına alına şüphelilerden A.M.'nin işlemlerine devam ediliyor.

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Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
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