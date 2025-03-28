Manisa’da ruhsatsız silah ve kesici alet operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen aramada, E.Ç. (38) isimli şahsa ait adreslerde çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 3 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 36 adet 9 mm fişek, 15 kılıç, 4 muşta, 8 bıçak, 7 kama, 5 balta, 11 hançer, 1 nunçaku, 5 çakı ve 2 kasatura bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.