Manisa’da servis minibüsü kaza yaptı: 11 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Akhisar Çevre Yolu Gıda Çarşısı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Soma'dan Akhisar'daki bir fabrikaya işçilerin taşındığı Recep İ. yönetimindeki 45 J 9288 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından kavun tarlasına uçup, ters durdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ters dönen minibüste sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.İ. (54), Y.T. (44), R.K. (39), K.Y. (44), G.S. (47), S.D. (26), S.K. (42), A.K. (45), F.Ç., D.D. (22) ve sürücü Recep İ., Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLARI ANLATTI

Minibüste bulunan işçilerden Ali İrel (54), "Soma'dan işçi arkadaşlarla fabrikaya gece vardiyasına gidiyorduk. Ne olduysa bir anda oldu. Kaldırımlara ve bariyerlere çarptık sonra tarlaya uçtuk" dedi.