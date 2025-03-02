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Giriş Tarihi: 2.3.2025 23:03

Manisa’da tek katlı ev cayır cayır yandı: 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, evde yalnız olan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
Manisa’da tek katlı ev cayır cayır yandı: 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra evde 3 yaşındaki Günay Bilgen isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa’da tek katlı ev cayır cayır yandı: 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
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