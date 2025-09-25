Manisa’da TIR faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Salihli ilçesi İzmir-Ankara Karayolu Sarıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir yönüne giden Şah İsmail Topçuoğlu idaresindeki tır, aynı yönde seyir halinde bulunan Muhammed Nedir (36) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, daha sonra bariyerlere çarpıp önünde seyir halinde olan Ahmet Taş (54) yönetimindeki otomobile, ardından Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Polis Memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar köprüsünden alt yola devrildi.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir, olay yerinde hayatını kaybederken, polis memuru Osman Yanar ve tır sürücüsü Şah İsmail Topçuoğlu yaralandı. Durumu ağır olan polis memuru Yanar, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tırın, köprüden uçması sonucu park halinde olan 2 şehir içi otobüsü ile bir adet otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.