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Giriş Tarihi: 13.10.2026 23:33

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 57 bin sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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DHA
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda narkotik madde getirileceğini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından dün şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramalarda 57 bin sentetik ecza, 0,74 gram kokain, 0,18 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 107 bin 700 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan C.P. (23), C.A. (44) ve A.T. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.P. ve C.A. çıkarıldıkları adli makamlarca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken, A.T. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

#MANİSA
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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