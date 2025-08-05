Manisa’da uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerince yürütülen çalışmalar kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna karıştıkları belirlenen 9 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda İ.A. (41), B.V. (23), A.Y. (21), F.D. (17), Z.G. (24), B.B.K. (19), A.K. (25), R.A. (17) ve C.Ö. (22) gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 29 bin 94 adet sentetik ecza, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 7 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 70 bin TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı. Manisa Emniyet Müdürlüğü yetkililerince uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.