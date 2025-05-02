Manisa’da yıldırım can aldı! Eski akademisyen hayatını kaybetti

Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde, küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Ümit Horasan'ın (43) bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede Horasan'ın yaşamını yitirdiğini ve 2 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi. Horasan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Ümit Horasan'ın, iki yıl önce hayvancılık yapmak üzere buradan istifa ettiği öğrenildi.