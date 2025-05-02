Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da yıldırım can aldı! Eski akademisyen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.5.2025 20:49 Son Güncelleme: 2.5.2025 20:57

Manisa'da yıldırım can aldı! Eski akademisyen hayatını kaybetti

Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu 43 yaşındaki besici Ümit Horasan yaşamını yitirdi, 2 küçükbaş hayvan ise telef oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Ümit Horasan'ın, iki yıl önce hayvancılık yapmak üzere buradan istifa ettiği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da yıldırım can aldı! Eski akademisyen hayatını kaybetti

Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde, küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Ümit Horasan'ın (43) bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede Horasan'ın yaşamını yitirdiğini ve 2 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi. Horasan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Ümit Horasan'ın, iki yıl önce hayvancılık yapmak üzere buradan istifa ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da yıldırım can aldı! Eski akademisyen hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz