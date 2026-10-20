Manisa’daki çiftte cinayette yasak aşk iddiası!

Edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut (25) ile eşi Duygu B. arasında ilişki olduğunu öğrenen İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.