Manisa’daki saldırıda yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı!

Olay, geçtiğimiz salı günü Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi yakınlarında meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi H.O. (15), yanında getirdiği pompalı tüfekle okul arkadaşlarına ateş açmıştı.
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Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye giden yollar trafiğe kapatılırken, şüphelilerin savcılıka ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.