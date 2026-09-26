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Giriş Tarihi: 26.09.2026 00:18 Son Güncelleme: 26.09.2026 00:53

Manisa’daki saldırıda yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA Yaşam
Manisa’daki saldırıda yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı!
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Olay, geçtiğimiz salı günü Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi yakınlarında meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi H.O. (15), yanında getirdiği pompalı tüfekle okul arkadaşlarına ateş açmıştı.

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Saldırıda yaralanan 11 öğrenci, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan aralarında olayı gerçekleştiren H.O.'nun da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye giden yollar trafiğe kapatılırken, şüphelilerin savcılıka ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen H.O. ile annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı iddia edilen av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#MANİSA #TURGUTLU

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Manisa’daki saldırıda yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı!
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