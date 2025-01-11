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Giriş Tarihi: 11.1.2025 20:07 Son Güncelleme: 11.1.2025 20:08

Manisa'daki kavga cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan silahlı kavga cinayetle noktalandı. Yiğitcan Polat hayatını kaybederken, ağır yaralanan E.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’daki kavga cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Aralarında alacak meselesi olan O.Ç. (24), E.Ş. (22) ve Yiğitcan Polat (22), Hürriyet Mahallesi'ndeki boş arazide tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, üzerindeki tabancayla Polat ve E.Ş'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yiğitcan Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan ve 7 suç kaydı bulunduğu belirlenen O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Manisa'daki kavga cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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