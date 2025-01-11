Manisa’daki kavga cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Aralarında alacak meselesi olan O.Ç. (24), E.Ş. (22) ve Yiğitcan Polat (22), Hürriyet Mahallesi'ndeki boş arazide tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, üzerindeki tabancayla Polat ve E.Ş'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yiğitcan Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ş'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan ve 7 suç kaydı bulunduğu belirlenen O.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.