Manisa’daki kavga cinayetle bitti

Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen E.Y. ve S.T. yanındaki arkadaşlarıyla Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.Y, üzerinde bulunan bir iş yerine sığındı. Arkasından giden S.T, iş yerindeki E.Y'ye tabancayla ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde E.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. E.Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen Saruhanlı İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan 5 şüpheliyi olayda kullandıkları tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.