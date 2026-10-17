Manisa’dan acı haber! Geri Manevra yapan TIR otobüse çarpmıştı: Can kaybı 12’ye yükseldi!

Kaza, 11Ekim'de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek için yola çıkan 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün şoförü Mehmet Ahular, Akhisar gişelerinden çıkmak üzere gireceği sapağı kaçırınca durdu ve geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen Hasan Karakaya'nın kullandığı kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR, otobüse çarptı. Her iki aracın refüje devrildiği kazada 11 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise morga götürüldü.