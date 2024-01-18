Mantar enfeksiyonları ölüm saçıyor

Manchester Mantar Enfeksiyonu Grubu'nun baş araştırmacısı David W. Denning'in hazırladığı bilimsel raporda, tartışmalı bilimsel tahminlere göre, dünya çapında her yıl yaklaşık 38 milyon insanın mantar enfeksiyonları nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya konuldu ve bu sayının, toplam küresel ölümlerin yaklaşık yüzde 6.8'ini temsil ettiği belirtildi. Prestijli bilimsel dergi The Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan bu tahminlere ulaşmak için uzmanlar, halihazırda teşhis edilmiş ve tedavi edilmiş mantar vakalarının ve teşhis edilmemiş mantar vakalarının oranı hakkında bir sonuca vardı. Science Alert sitesine göre, mantar hastalıklarının teşhisi son 10 ila 15 yılda çarpıcı biçimde arttı. Bu testlere erişim ve fiili kullanım sınırlı olurken, bu sadece düşük gelirli ülkeler için sınırlı kalmadı.