Mantar peşinde Kütahya’dan Bursa’ya geçti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde yaşayan emekli memur Erdoğan Sezer (65), önceki sabah Çamalan Köyü yakınlarından mantar toplamak için ormana girdi. Ancak akşam dönmedi. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip yardım istemesi üzerine harekete geçen AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri, gece boyu Sezer'i ormanda aradı. Arama çalışmalarında, jandarma arama köpeği ve drone da kullanıldı.Ekipler, aralıksız sürdürdükleri çalışma sonucunda Sezer'i, ertesi gün Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Balatdanişment Köyü yakınlarında buldu. Kaybolduktan 23 saat sonra dün sabah saatlerinde ormana girdiği yerden 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sezer, jandarmadaki ifadesinde, haftada 2 gün ormanda yürüyüş yaptığını, bazen de mantar topladığını anlatarak, "Bu defa biraz kendimi kaptırmışım. Girdiğim bölgenin orman yapısı ile Bursa'nın ormanları neredeyse aynı görünümde. Ben geri dönüyorum diye Harmancık sınırlarına girmişim. Geceyi çam dalları arasına uzanarak geçirdim. Biraz uyudum. Telefon çekmediği için irtibat kuramadım. Ekipler seferber olmuşlar sağ olsunlar" diye konuştu.