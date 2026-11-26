'JEOLOJİK MİRAS LİTERATÜRÜNE YENİ BİR ŞEY KAZANDIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Mezarın Romalılar tarafından yapıldığını belirten Ötegen, "Mezarın bulunduğu yer ırmaktan yaklaşık 1 kilometre yukarıda. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mantar kayalar var. Şu anda jeolojik miras literatürüne yeni bir şey kazandırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü jeolojik mirasta mantar kaya dünyanın her yerinde mevcut ama üzerinde bir mezarın olması bu kayaya ayrı bir özellik katıyor. Bu nedenle mantar kaya ve üzerindeki mezar ayrı bir önem arz ediyor" diye konuştu.