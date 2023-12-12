Mantar toplamaya gitti, bıçaklanarak öldürüldü

Darıcalı iş insanı Mesut Ulusoy (54), 15 gün önce evden mantar toplamak için ayrıldı. Ancak bir daha geri dönmedi. Ulusoy'un cenazesi, ormanda mantar toplayan bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucu Ulusoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, maktulün cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Darıca'da fırın işleten ve geniş bir kesim tarafından tanınan Mesut Ulusoy'un öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Ayrıca bölgeye yakın noktalarda yer alan çok sayıda kamera görüntüsünü anbean inceledi. Yapılan araştırma ve incelemeler sonrası bazı kişiler takibe alındı. Yapılan takip sonrası R.K., M.K., A.Z., M.Z. ve E.K. ile F.K. isimli kişiler gözaltına alındı. 5 şüpheli Kocaeli'de, 1 kişi ise Diyarbakır'da yakalandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinin ardından, jandarma ekipleri Denizli Göleti'nde aramalarda bulundu. Öldürülen iş insanının cüzdan ve cep telefonunu bulmak için başlatılan aramalardan herhangi bir sonuç çıkmadı. Ancak, tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K ve E.K tutuklandı. F.K'nın maktül Mesut Ulusoy'un çalışanı olduğu öğrenildi. Öte yandan diğer şüpheliler adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Olayda yaşamını yitiren Mesut Ulusoy'un cenazesi memleketi Karabük'te defnedildi.