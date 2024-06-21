Mardin Mazıdağı’nda kırsal alanda yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangının, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlediği, yangın bölgesine ilk andan itibaren itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı araçlar ve ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan bir 1 vatandaşımız vefat etmiştir, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.