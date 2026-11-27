16 ARACA EL KONULDU

Ekipler tarafından Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere 45 ekip ve 130 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mardin'de 11, Diyarbakır'da 3, Şanlıurfa'da 3 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında Mardin'de 4, il dışında 12 olmak üzere toplam 16 araca el konuldu. Araçlar üzerinde yapılan incelemede; 1'inin çalıntı, 2'sinin aranan, 8'inin menşei belirsiz, 4'ünün yakalamalı-hacizli ve 1'inin yurt dışı menşeli olduğu belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.