Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de 1 milyar liralık buğday vurgunu: 700 milyon TL’lik mal varlığına tedbir
Giriş Tarihi: 25.4.2025 10:22 Son Güncelleme: 25.4.2025 10:42

Mardin’de 1 milyar liralık buğday vurgunu: 700 milyon TL’lik mal varlığına tedbir

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde faaliyet gösteren Mezopotamya Lidaş firmasının deposunda, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çiftçilerden satın alıp depoladığı 137 bin ton buğday ve mısırın usulsüz şekilde satıldığı iddiası, büyük bir yolsuzluk soruşturmasını beraberinde getirdi. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yaptığı denetimde yaklaşık 40 bin ton hububatın kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine TMO’nun başvurusu ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Mardin’de 1 milyar liralık buğday vurgunu: 700 milyon TL’lik mal varlığına tedbir

Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K., çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli Zimmet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan 9 kişinin toplam 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarına tedbir konulduğu belirtildi. Ayrıca operasyon sırasında 3 bin 700 ton mısır ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL'lik ziynet eşyasına da el konulduğu bildirildi.

KAYYUM ATANDI

Olayın ardından, TMO'nun başvurusu üzerine Mezopotamya Lidaş firmasına kayyum atandı. Soruşturma kapsamında kaybolan hububatın piyasada satıldığı ve yaklaşık 1 milyar TL'lik bir vurgun gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Adli süreç devam ederken, yetkililer benzer usulsüzlüklere karşı denetimlerin artırılacağını vurguladı.

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Mardin’de 1 milyar liralık buğday vurgunu: 700 milyon TL’lik mal varlığına tedbir
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