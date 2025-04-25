Mardin’de 1 milyar liralık buğday vurgunu: 700 milyon TL’lik mal varlığına tedbir

Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö., M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K., çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli Zimmet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan 9 kişinin toplam 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarına tedbir konulduğu belirtildi. Ayrıca operasyon sırasında 3 bin 700 ton mısır ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL'lik ziynet eşyasına da el konulduğu bildirildi.

KAYYUM ATANDI

Olayın ardından, TMO'nun başvurusu üzerine Mezopotamya Lidaş firmasına kayyum atandı. Soruşturma kapsamında kaybolan hububatın piyasada satıldığı ve yaklaşık 1 milyar TL'lik bir vurgun gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Adli süreç devam ederken, yetkililer benzer usulsüzlüklere karşı denetimlerin artırılacağını vurguladı.