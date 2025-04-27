Mardin’de 14 aşındaki kız çocuğun şüpheli ölümü!

Mardin'in Derik ilçesinde, meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Elif K., ateşli silahla yaralanmış halde bulundu. Boyaklı köyünde Meydana gelen olayda yaralanan küçük kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Derik Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen küçük kız çocuğu kurtarılamadı.

Elif K.'nin karın bölgesinde silah kurşunu girişine bağlı ağır yaralanma tespit edilirken, Olayın oluş şekli hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Küçük Elif'in vurulma sebebi ve olayın arkasındaki olası şüpheli durumlar araştırılıyor. İlk bulgular, olayın şüpheli bir ölüm olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Yetkililer, olayın aydınlatılması için çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, olayın gerçekleştiği bölgede inceleme yapıldı.