Haberler Yaşam Haberleri Mardin’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.2.2025 14:12 Son Güncelleme: 27.2.2025 14:18

Mardin’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 kişinin ölümü 12 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde "Öncel" ve "Erboğan" aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada, 23 yaşındaki Özcan Öncel, 43 yaşındaki Abdulkadir ve 49 yaşındaki Abdulbaki Öncel hayatını kaybetti.

12 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 18 kişinin cumhuriyet savcılık ifadelerinin ardından 9 kişi serbest bırakıldı. Savcılık 9 kişiyi ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti. Sulh Ceza Hâkimliğe sevk edilen 9 kişiden 2'sini adli kontrol şartı ile serbest bırakırken, 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 7 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA