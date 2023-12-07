Mardin’de acı olay: Şaha Karaboğa trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam, Kızıltepe ilçesi Ceylanpınar kara yolu kırsal Gözlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçen Şaha Karaboğa'ya çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.