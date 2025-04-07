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Giriş Tarihi: 7.4.2025 15:02 Son Güncelleme: 7.4.2025 15:08

Mardin'de banyoda akıma kapılıp hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ilçesinde yıkanmak için girdiği banyoda elektrik kaçağı akıma kapılan 60 yaşındaki Daime Özçelik hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Mardin’de banyoda akıma kapılıp hayatını kaybetti

Derik ilçesi kırsal Akıncılar Mahallesi'ne bağlı Bucak mezrasında önceki gün meydana gelen olayda iddiaya göre, 60 yaşındaki Daime Özçelik adındaki kadın yıkanmak için girdiği banyodaki banyo kazanına dokunması sonucu elektrik kaçağı akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu yaralanan ve yakınları tarafından Diyarbakır'a götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde, Özçelik'in yolda hayatını kaybettiği belirlendi.

60 yaşındaki Daime Özçelik adındaki kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Özçelik ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mardin'de banyoda akıma kapılıp hayatını kaybetti
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