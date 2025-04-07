Mardin’de banyoda akıma kapılıp hayatını kaybetti

Derik ilçesi kırsal Akıncılar Mahallesi'ne bağlı Bucak mezrasında önceki gün meydana gelen olayda iddiaya göre, 60 yaşındaki Daime Özçelik adındaki kadın yıkanmak için girdiği banyodaki banyo kazanına dokunması sonucu elektrik kaçağı akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu yaralanan ve yakınları tarafından Diyarbakır'a götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde, Özçelik'in yolda hayatını kaybettiği belirlendi.

60 yaşındaki Daime Özçelik adındaki kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Özçelik ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.