Mardin’de devrilen akaryakıt yüklü tankeri alev aldı, şoförü yanmaktan son anda kurtarıldı

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eymirli Mahallesi mevkii, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki demir refüj bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu alev aldı. Kazada tanker şoförü yaralı olarak araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler tarafından araç içinde sıkışan sürücü yanmaktan kurtarılarak araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerin bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın tankere itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı .Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen tanker Vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.