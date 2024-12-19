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Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:04

Mardin'de feci kaza: Barış öldü, 1 ağır yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 19 yaşındaki Barış Demirtaş hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
Mardin’de feci kaza: Barış öldü, 1 ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçe merkezi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kavşağa kontrolsüz giren Barış Demirtaş idaresindeki 34 ZF 6409 plakalı otomobil ile Jandil D. yönetimindeki 47 DR 974 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Barış Demirtaş, kurtarılamadı. Demirtaş'ın cenazesi morga kaldırılırken, Jardil D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mardin'de feci kaza: Barış öldü, 1 ağır yaralı
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