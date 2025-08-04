Mardin’de feci kaza: Devrilen TIR’ın şoförü yanarak can verdi!

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, motor kısmından alev aldı.
YANGIN EKİPLERCE KONTROL ALTINA ALINDI
Çiftçi yanan TIR'da mahsur kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'da yapılan incelemede, Çiftçi'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Ekiplerce kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.