Mardin’de forklift kazası! Sürücü hayatını kaybetti

Olay, kırsal Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol yapımında kullanılan Murat İvedi idaresindeki forklift henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada sürücü Murat İvedi aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla forkliftin altından çıkarılan Murat İvedi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat İvedi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.