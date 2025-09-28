Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Lozan Caddesi altgeçidinde yaşandı. Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ayağının kırılması sonucu yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.