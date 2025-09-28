Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 28.9.2025 19:27 Son Güncelleme: 28.9.2025 21:28

Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Lozan Caddesi altgeçidinde yaşandı. Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ayağının kırılması sonucu yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz