Mardin’de sahte altın operasyonu: Vurgun planı otel odasında son buldu

23 Mayıs 2025 tarihinde Nusaybin'deki iki kuyumcudan gelen ihbar üzerine harekete geçen Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Nusaybin Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan titiz incelemeler sonucunda bir kadın şüpheli ile ona yardım ettiği belirlenen bir erkek şahsın kimlikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin izini Midyat ilçesinde sürdü. Şahısların bir otelde konakladığını belirleyen ekipler, zaman kaybetmeden operasyon düzenledi. Operasyonda, iki şüpheli otel odasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin otel odasında ve araçlarında yapılan aramalarda; 368.940 Türk Lirası, 800 Amerikan Doları, 5 adet 1 gram altın, 2 adet 0.5 gram altın, 4 adet altın görünümlü metal parça, 1 adet taşlı beyaz renkli kolye, 12 adet altın görünümlü sarı renkli küpe ve 57 adet kesilmiş altın görünümlü küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.