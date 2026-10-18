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Giriş Tarihi: 18.10.2026 16:39

Mardin'de silahlı taşlı ve sopalı kavga: 6 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan tarafların yakınları arasında bugün çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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DHA Yaşam
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Mardin'de öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde adliye karşısındaki arazide meydana geldi. Dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın taraflarının yakınları, adliye önünde karşılaştı.

6 KİŞİ YARALANDI

İki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada G.D. (20), C.D. (19), A.O. (53), R.D. (46), H.A. (43) ve M.A. (46) yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MARDİN #KIZILTEPE

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Mardin'de silahlı taşlı ve sopalı kavga: 6 yaralı
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