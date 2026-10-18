Mardin'de silahlı taşlı ve sopalı kavga: 6 yaralı

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör