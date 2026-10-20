Mardin’de terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 şüpheli yakalandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin İl Jandarma Konutanlığı'nca yürütülen çalışmalar neticesinde 14 şüphelinin örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Gaziantep, Ankara, Denizli ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. Diğer 3 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.