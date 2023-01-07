Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 7.1.2023 00:45 Son Güncelleme: 7.1.2023 01:02

Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı

Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada biri ağır beş kişi yaralandı. Silah ve el bombasının da kullanıldığı kavgada 14 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavgası sonrasında mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Mardin’de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir hafta önce Mardin'in Artuklu ilçesine geldikleri öğrenilen ve Çingene olan Akçay, Sezer ve Demir aileleri arasında alacak verecek meselesinden dolayı gece saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra kavgaya dönüşen olayda silah ve el bombasının da kullanıldığı öğrenildi.

Mardin'de silahlı ve bombalı kavga | Video

BÖLGEYE AMBULANSLAR GÖNDERİLDİ

Kavgada durumu ağır olan İlhan Demir'le birlikte beş kişi yaralandı. Polisin giriş ve çıkışları kontrol altında tuttuğu mahallede silahlı kavganın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar ambulanslarla Mardin'deki hastanelere kaldırılırken kavgada 14 kişi gözaltına alındı.

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Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı
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