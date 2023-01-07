Mardin’de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir hafta önce Mardin'in Artuklu ilçesine geldikleri öğrenilen ve Çingene olan Akçay, Sezer ve Demir aileleri arasında alacak verecek meselesinden dolayı gece saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra kavgaya dönüşen olayda silah ve el bombasının da kullanıldığı öğrenildi.

Mardin'de silahlı ve bombalı kavga | Video

BÖLGEYE AMBULANSLAR GÖNDERİLDİ

Kavgada durumu ağır olan İlhan Demir'le birlikte beş kişi yaralandı. Polisin giriş ve çıkışları kontrol altında tuttuğu mahallede silahlı kavganın yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yaralılar ambulanslarla Mardin'deki hastanelere kaldırılırken kavgada 14 kişi gözaltına alındı.