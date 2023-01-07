Mardin'de silahlı ve bombalı kavga | Video

Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada biri ağır beş kişi yaralandı. Silah ve el bombasının da kullanıldığı kavgada 14 kişi gözaltına alındı. Mardin'deki üç ailenin silahlı kavgası sonrasında mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.