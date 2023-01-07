Video Haber Mardin'de silahlı ve bombalı kavga | Video
Mardin'de silahlı ve bombalı kavga | Video

Mardin'de silahlı ve bombalı kavga | Video

07.01.2023 | 00:46

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Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada biri ağır beş kişi yaralandı. Silah ve el bombasının da kullanıldığı kavgada 14 kişi gözaltına alındı. Mardin'deki üç ailenin silahlı kavgası sonrasında mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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