Mardin’de üzücü kaza: TIR’ın çarptığı Down sendromlu adam hayatını kaybetti!

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Down sendromlu Mehmet Hadi Çelik'e çarptı.

TALİHSİZ ADAMIN CENAZESİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Hadi Çelik'in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.