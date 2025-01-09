Mardin’de yaralanan genç, Şanlıurfa’da hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada mermilerin isabet ettiği 18 yaşındaki F.B. ile 20 yaşındaki Barış Allak yaralandı. Kavgayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan başından vurulan Barış Allak, Şanlıurfa. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Barış Allak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Barış Allak'ın cenazesi otopsi işlemlerinden sonra ailesine teslim edildi.