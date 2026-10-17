Mardin’deki kira cinayeti anbean kamerada: Pes dedirten ‘hatırlamıyorum’ savunması! ‘Ağabeyi ve yeğenleri tarafından…’

'AZİZ'İN YANINDA BIÇAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Ali Bilgiç ise olay yerine tartışmayı ayırmak amacıyla gittiğini ve amcasına vurmadığını ileri sürerek, "Babamın hastalığından dolayı zarar görmesinden korktum, araya girmeye çalıştım. Maktul olay sırasında elini arkasına attı, parlak bir cisim çıkarttı. Ne olduğunu tam olarak görmedim. Aziz'in yanında bıçak olduğunu bilmiyordum, bilsem engel olurdum. Hiçbir suçum yoktur, tüm amacım ayırmaktı" dedi.

KIZ KARDEŞLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Maktul Nihat ve sanık Halil Bilgiç'in kardeşi Nurcan Bilgiç ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık avukatları, müvekkillerinin öldürme kastıyla hareket etmediğini ve olayın aniden geliştiğini savunarak beraat ve tahliye istedi. Şikayetçi avukatları ise kamera görüntüleri ve diğer delillerin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğunu belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.