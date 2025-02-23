Mardin’deki silahlı kavgadan acı haber: 3 ölü, 12 yaralı

Mardin'de iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin uzun namlulu silahla ateş açması sonucu, Öncel ailesinden çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri Abdulkadir Öncel, Onurcan Öncel ve bir diğer Abdulkadir Öncel olarak belirlendi. Üçü ağır 13 Yaralının tedavileri ise Mardin ve çevre ilçelerdeki hastanelerde sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Köyün ileri gelenleri, olayla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın daha fazla büyümemesi için köyün giriş çıkışları kontrol altına alındı.