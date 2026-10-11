Mardinli mühendis Gazali’ye TEKNOFEST’ten iki ödül

Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde yaşayan yazılım mühendisi Gazali Kepenç (24), TEKNOFEST 2026
'da tek başına geliştirdiği 'VigilChain' adlı projeyle Blokzincir Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu, aynı zamanda da Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü'nü aldı. Kepenç'in geliştirdiği 'VigilChain' sistemi, hastaların kişisel verilerini ve mahremiyetini koruyarak ilaçların yan etkilerini bildirmelerini amaçlıyor. Babası İsrafil Kepenç ise kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Çocuklarımın eğitime her zaman önem verdim ve hepsini çok şükür okuttum. Böyle bir başarı elde etmek herkesin harcı değil. Bize gurur verici bir tablo ortaya koydu, verdiğimiz emeği boşa çıkarmadı. Beni çok gururlandırdı, onunla iftihar ediyorum" ifadelerini kullandı. Kızıltepe ilçesinin kırsal Çınarcık Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Gazali Kepenç, Kızıltepe Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi'ni bitirip Konya Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden dereceyle mezun oldu. Gazali Kepenç, "TEKNOFEST, ortaokuldan yetişkinlere kadar herkesin hayallerine ulaşmasını sağlayan muazzam bir ekosistem. Emek veren hiçbir gencin çabası boşa gitmiyor" dedi.