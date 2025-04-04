Markette patlama! 1 kişi öldü, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, markette meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

Duman kısa sürede binaya yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Binada bulunan ve dumandan etkilen vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, 5 kişinin hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Yangında 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.