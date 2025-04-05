Markette yangın dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında, işletme sahibi Alpay Örgün'ün (44) oğlu Muhammed Kaan Örgün (5), alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ailesi tarafından marketin bir kenarında uyutulduğu, yangın sırasında da ailesi tarafından alevler nedeniyle kurtarılamadığı öğrenildi. Yangında, Alpay, eşi Selma (46) ve çocukları Poyraz Ali (8) Batuhan Örgün (20) ile itfaiye görevlisi Ramazan İçel, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.