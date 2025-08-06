Haberler Yaşam Haberleri Marmara Adası açıklarında kayıp iş insanını arama çalışmaları hızlandı
Giriş Tarihi: 6.8.2025 14:25 Son Güncelleme: 6.8.2025 14:29

Marmara Adası açıklarında kayıp iş insanını arama çalışmaları hızlandı

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yata ait olduğu belirlenen ünlü iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Denizin durulmasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar yoğunlaştırıldı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Marmara Adası açıklarında kayıp iş insanını arama çalışmaları hızlandı

Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Yukay'a ait yat Marmara Adası Asmalı Topaç Mevkii açıklarında parçalanmış halde bulunmuştu. Denizin daha elverişli hâle gelmesiyle birlikte hem açık deniz hem de kıyı hattında arama faaliyetleri artırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan balıkçı teknelerinin de koylar, kayalık alanlar ve kıyı boyunca arama çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

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Marmara Adası açıklarında kayıp iş insanını arama çalışmaları hızlandı
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