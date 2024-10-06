Marmara adasında korkunç cinayet

Yakupoğlu'nun başına 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Cinayeti işlediği iddia edilen Selçuk A. ise kayıplara karıştı.

Kaymakam Elif Çelik de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Selçuk A.'nın Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu, eski eşiyle evleneceği dedikoduları üzerine öldürdüğü ve zanlının, olay öncesinde eski eşini de öldüreceğini söylediği iddia ediliyor. Şüphelinin, Yakupoğlu'nu vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.