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Giriş Tarihi: 6.10.2024 20:03 Son Güncelleme: 6.10.2024 20:43

Marmara adasında korkunç cinayet

İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 15.00 sularında Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Tarım Müdürlüğü binasında meydana geldi. 5 el silah sesi duyulmasının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, müdür vekilini makam odasında kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, Yakupoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Marmara adasında korkunç cinayet

Yakupoğlu'nun başına 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Cinayeti işlediği iddia edilen Selçuk A. ise kayıplara karıştı.

Kaymakam Elif Çelik de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Selçuk A.'nın Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu, eski eşiyle evleneceği dedikoduları üzerine öldürdüğü ve zanlının, olay öncesinde eski eşini de öldüreceğini söylediği iddia ediliyor. Şüphelinin, Yakupoğlu'nu vurduktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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Marmara adasında korkunç cinayet
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