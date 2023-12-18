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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Marmara Denizi’nde 4.1’lik deprem

Marmara Denizi’nde 4.1’lik deprem
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara Denizi'nde, Çınarcık ilçesinin 8.52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11.18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan da hissedildi. Bu sırada kısa süreli panik yaşanırken, Çınarcık ve Yalova'da bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. Yalova Valisi Hülya Kaya, depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Depremde, ilimizde şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Marmara Denizi'nde son olarak 4 Aralık'ta meydana gelen Gemlik Körfezi merkezli 5.1 büyüklüğündeki deprem de paniğe neden olmuştu.

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Marmara Denizi’nde 4.1’lik deprem
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