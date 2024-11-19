Haberler Yaşam Haberleri Marmara Denizi'nde gemi yangınında iki kişi hayatını kaybettiği yeni görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.11.2024 19:52 Son Güncelleme: 19.11.2024 21:42

Marmara Denizi'nde gemi yangınında iki kişi hayatını kaybettiği yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Marmara Denizi, Sedef Adası açıklarında FG SEVİL isimli geminin makine dairesinde çıkan ve iki işçinin hayatını kaybettiği yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İki mürettebatın yangın sonrası dumandan hayatını kaybettiği görüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Marmara Denizi’nde gemi yangınında iki kişi hayatını kaybettiği yeni görüntüler ortaya çıktı

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında Yalova'dan Bulgaristan'a hareket eden Panama bandıralı FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde 31 Ekim Perşembe günü bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıkmıştı.

Yangın Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken makine dairesinde mahsur kalan Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan isimli işçiler hayatını kaybetmişti. Yangının ardından iki işçisinin hayatını kaybettiği makine dairesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yangını söndürdükten sonra geminin makine dairesine girdikleri ve makine dairesinde mahsur kalarak hayatını kaybeden iki işçinin yerde yattığı da görülüyor.

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Marmara Denizi'nde gemi yangınında iki kişi hayatını kaybettiği yeni görüntüler ortaya çıktı
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