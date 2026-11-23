Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Samsun, Amasya, Çorum, Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde de yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR 80 KİLOMETREYE ÇIKACAK!

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Güneyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60-80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.